شرطة ذي قار توجه بمتابعة حالة المحامي علي معارج الصحية وتكثيف التحقيق للكشف عن مهاجميه

2020/02/13 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

وجهت شرطة محافظة ذي قار، الخميس (13 شباط 2020)، بمتابعة الحالة الصحية للمحامي علي معارج الذي تعرض لمحاولة اغتيال، مشيرة الى تكثيف التحقيق للكشف عن المجرمين.

وذكر بيان لشرطة المحافظة تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي، أوعز الى مدير إعلام الشرطة العميد عبد الهادي خليفة على أهمية متابعة الحالة الصحية للمحامي علي معارج، الذي تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين".

وأضاف البيان، أن "مدير إعلام الشرطة اطلع على حالته الصحية والتقى مدير مستشفى الحسين التعليمي وعدداً من الأطباء الذين أكدوا استقرار حالته وتعدي مرحلة الخطر".

وتابع البيان، أ، "مدير إعلام شرطة المحافظة بلغ مدير المستشفى برسالة قائد شرطة المحافظة، التي تضمنت شكره وتقديره لمدير وأطباء و كافة الكوادر الصحية لاهتمامهم وتحملهم العناء والسهر على لمتابعة الحالات الحرجة وفي جميع الظروف".

وبحسب البيان، أكد قائد الشرطة "تكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي والتحقيق بمهنية عالية وبإشراف ضباط تحقيق أكفاء للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة"، مضيفة: "نهيب بالمواطنين الكرام بالتبليغ عن الحالات المثيرة للشك خدمة للصالح العام".

وكان مصدر امني، قد أفاد، امس الاربعاء، بان مسلحا اطلق النار على محامٍ قرب محكمة الناصرية وسط المدينة.

بغداد اليوم- خاص

أطلق ناشطون في محافظة البصرة، الخميس (13 شباط 2020)، من ما وصفوها بـ "صفقة بيع" تراث وهوية البصرة إلى مستثمري خليجي، بمساعدة سمسار عراقي.

وقال الناشطون في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك صفقة لبيع تراث وهوية البصر

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى علي غازي اغا، الخميس (13 شباط 2020)، بان دائرته اصابها شلل تام بسبب قطع التيار الكهربائي عنها فيما دعا الى تدخل عاجل.

وقال اغا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير ك

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية توزيع كهرباء الجنوب، الخميس (13 شباط 2020) تنويهاً بشأن صرف رواتب شهر كانون الثاني للعاملين بصفة عقود.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نود اعلام الملاكات العاملين بصفة عقد وبعد المخاطبات مع

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