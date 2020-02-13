بالصور : حشود نسوية تشارك في تظاهرات بغداد اليوم ...

2020/02/13 | 16:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا، لنساء بينهم طالبات كليات ومدارس يحملن لافتات لمطالب المحتجين، بالإضافة للأعلام العراقية.

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد وعموم محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لح...

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