2020/02/13 | 16:16 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم ، رسالة إلى من أسماهم "دواعش التحرر والتمدن"، وذكر بضرورة الحفاظ على معتقدات الدين الإسلامي.

وكتب في تغريدة له على "تويتر": "بالأمس تعالت أصوات التشدد والقتل وحر الرقاب والتفخيخ باسم الدين، واليوم تتعالى أصوات التحرر والتعري والاختلاط وا...

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