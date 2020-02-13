الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر

2020/02/13 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت مصادر قضائية مصرية، إن النيابة العامة في محافظة مطروح، أمرت بحبس 25 متهما في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.وأوضحت المصادر أن 5 موظفين و20 شخصا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية، تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات […]

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