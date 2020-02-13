بطولة المغرب: توقيف 13 مشجعا ًإثر أعمال شغب عقب كلاسيكو الجيش والرجاء

2020/02/13 | 16:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – أوقفت الشرطة المغربية 13 مشجعا بسبب أعمال شغب تلت مباراة الكلاسيكو بين فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي بالرباط أسفرت عن إصابات وأضرار مادية، بحسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الخميس.ويشتبه تورط الموقوفين “في عمليات الرشق بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية وتخريب ممتلكات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية، والعنف […]

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