رويترز: انفجار رسالة ملغومة داخل بنك في مدينة أمستردام الهولندية

2020/02/13 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت متحدثة باسم مصرف “أي.إن.جي بنك” إن رسالة ملغومة انفجرت في مكتب للبنك في أمستردام، اليوم الخميس، “محدثة انفجارا صغيرا” أسفر عن إصابة شخص واحد.وقالت الشرطة إن سيارة إسعاف أرسلت لمبنى البنك كإجراء وقائي بعد أن استنشق شخص الدخان.وأُرسلت عدة رسائل ملغومة في البلاد هذا الأسبوع منها رسالة قرب أوترخت […]

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