صراع “الفضيلة” ورئيس الوقف الشيعي “يستعر” .. ملف تكليف الموسوي يبرز إلى الواجهة

2020/02/13 | 16:30 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حمّل عضو مجلس النواب، جمال المحمداوي، رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي، المسؤولية القانونية بأ...

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