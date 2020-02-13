بالصور.. مشاركة النساء في تظاهرات بابل

2020/02/13 | 16:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت ساحة التظاهرات في بابل، اليوم الخميس، توافد اعداد كبيرة من النساء عليها تأكيدا لدورهن في دعم التظاهرات.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من النساء في محافظة بابل توافدن على ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة للتأكيد على دورهن في دعم التظاهرات.يذكر ان ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا في وقت سابق من الاسبوع الى تظاهرات نسوية في بغداد والمحافظات.

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