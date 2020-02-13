2020/02/13 | 16:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد،اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق بين مصر والعراق على تزويد القاهرة بـ12 مليون برميل نفط سنويا، وهناك رغبة بزيادة الكمية، خاصة أنها متوفرة لدى العراق.وأضاف جهاد، خلال لقاء تلفازي تابعته "كلكامش برس" أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين مصر والعراق، إذ تتواجد العديد من الشركات المصرية التي تعمل في العراق بمجال النفط.وتابع المتحدث باسم وزارة النفط ، أن التحديات تواجه جميع المنتجين والمستهلكين في آن واحد، ولكن رغم التحديات السياسية التي واجهها العراق فهناك حرص على استمرار الإنتاج الوطني والصادرات النفطية.وأكد على السعي نحو تطوير الحقول النفطية والغازية والاستخدام الأمثل للغاز وهذه الظروف لم تؤثر بشكل كبير على النمو والتطوير في قطاع نفط العراق، مضيفا أن هناك مشاريع كبيرة إلى جانب كبرى الشركات العالمية المتواجدة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يزود مصر بـ12 مليون برميل نفط سنوياً) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يزود مصر بـ12 مليون برميل نفط سنوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).