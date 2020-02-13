الثورة … أنثى شعار ترفعه متظاهرة ببغداد اليوم (صورة)

2020/02/13 | 16:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: من الصور المؤثرة التي بثتها اليوم وكالة أنباء “فرانس برس” واسعة التأثير دولياً والخاصة بتظاهرات النساء العراقيات، صورة بعدسة المصور أحمد الربيعي رفعت شعار “الثورة … أنثى”.

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