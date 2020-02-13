السليمانية توقع بعصابة

2020/02/13 | 16:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش غرب السليمانية، عن اعتقال عصابة وصفتها بالكبيرة لسرقة السيارات.وذكر بيان للمديرية "تم ضبط عدد مختلف من الاسلحة مع العصابة المكونة من تسعة اشخاص.وبينت انها ضبطت ايضا 3 سيارات كانت تستخدمها العصابة اثناء عمليات السرقة، اثنتان نوع تويوتا لاندكروز، والثالثة نوع كيا، مسروقة من احد المواطنين.

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