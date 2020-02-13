شكاوى نيابية بحق محمد رمضان وطيار مفصول بسبب صورة

2020/02/13 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق تقدمت النائبة في البرلمان المصري إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة بشأن إساءة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر “مما يشكل ضررا بالطيران المصري وسمعته عالميا”.وأضافت عبد الحليم في بيان لها تناقلته وسائل اعلام مصرية، أنه بعد حدوث الواقعة في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، والتحقيق مع الطيار ومعاقبته بسبب جلوس رمضان […]

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