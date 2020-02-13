التظاهرات النسوية.. رسائل “موجعة” للصدر

2020/02/13 | 16:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق انطلقت الخميس في #بغداد والمدن الجنوبية تظاهرات حاشدة نظمتها نساء للتعبير عن دعم #الاحتجاجات ورفض حملات التشويه التي طالت النساء المشاركات في #التظاهرات المناهضة للحكومة، فيما […]

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