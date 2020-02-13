محمد نجيب السعد - قصص همنغواي القصيرة/2

2020/02/13 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد المخيم الهندي "المخيم الهندي" هي قصة قصيرة كتبها إرنست همنغواي ونُشرت لأول مرة في عام 1924 في مجلة فورد مادوكس فورد الأدبية المسماة Transatlantic Review في باريس، وأعيد نشرها من قبل بوناي وليفير لايت في أول مجموعة قصصية لهمنغواي بعنوان "في زماننا" " ( كتبت هكذاin our time” (في عام 1925".القصة هي الأولى التي يطل علينا فيها نيك بطل همنغواي المعروف، وهو راويتها أيضاً.تدور القصة حول ذهاب وال......

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