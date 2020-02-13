2020/02/13 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي شكرا لجامعة المنوفية وفلاسفتها.الفلسفة بوصفها أم العلوم وأشرفها كما قال حكيم روما شيشرون.هي خلاصة الثقافة في كل عصر من العصور.فما الذي بقي لنا من الحضارة اليونانية القديمة غير نجوم الفكر الإنساني سقراط وأرسطو وأفلاطون وما قبلهم وما بعدهم.هم الذين يتداعون إلى الأذهان حينما تذكر اليونان.وبالمثل تحضر ملحمة جلجامش وأساطير الخلق والتكوين ومسلة حمورابي حينما تذكر بلاد الرافدين، ويحضر كونوفي......

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