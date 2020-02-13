2020/02/13 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي ابراهيمية ثانية بلا بيان اول؟ ج/ 6 عبدالاميرالركابي مع التعرف على التوزع الانماطي المجتمعي، وعلى مايشمل الظاهرة المجتمعية من قانون واليات مفضية الى التحول والزوال، تغدو مسالة النظر الى القانون الناظم للعملية المجتمعية وتصيّرها التاريخي، ماضيا وحاضرا، من جنس الانقلابية الكبرى العقلية، بعد قرون مديده من الغفلة والعجز، والنكوص دون كشف النقاب عن الظاهره المجتمعية ومنطوياتها، والمضمر فيها، بما......

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