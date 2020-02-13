2020/02/13 | 16:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة في السماوة لجمع تبرعات لمريض يعاني من فشل كلوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة في السماوة لجمع تبرعات لمريض يعاني من فشل كلوي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة في السماوة لجمع تبرعات لمريض يعاني من فشل كلوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).