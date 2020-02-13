بالصورة: حادث مروري غريب بالسليمانية.. سيارة تحلق في الهواء وتستقر فوق أحد الجدران

2020/02/13 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة حادث مروري غريب في محافظة السليمانية.

وتظهر الصورة الملتقطة للحادث المروري، الذي وقع في مدينة شهيداني سرجنار في السليمانية، سيارة حلقت في الهواء قبل أن تستقر على أحد الجدران وساط حالة اندهاش غلبت على تعليقات الموجودين.

بغداد اليوم-ذي قار

وجهت شرطة محافظة ذي قار، الخميس (13 شباط 2020)، بمتابعة الحالة الصحية للمحامي علي معارج الذي تعرض لمحاولة اغتيال، مشيرة الى تكثيف التحقيق للكشف عن المجرمين.

وذكر بيان لشرطة المحافظة تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد شرطة محا

بغداد اليوم- خاص

أطلق ناشطون في محافظة البصرة، الخميس (13 شباط 2020)، من ما وصفوها بـ "صفقة بيع" تراث وهوية البصرة إلى مستثمري خليجي، بمساعدة سمسار عراقي.

وقال الناشطون في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك صفقة لبيع تراث وهوية البصر

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى علي غازي اغا، الخميس (13 شباط 2020)، بان دائرته اصابها شلل تام بسبب قطع التيار الكهربائي عنها فيما دعا الى تدخل عاجل.

وقال اغا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير ك

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