الشرطة ينتظر رد الاتحاد الآسيوي بشأن تغيير توقيت مباراته مع الوحدة الاماراتي في اربيل

2020/02/13 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو الهيأة الادارية لنادي الشرطة العراقي، تحسين الياسري، اليوم الخميس، تقديم إدارته طلباً إلى الاتحاد الآسيوي يتضمن تغيير توقيت مباراته أمام الوحدة الاماراتي في اربيل ، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.

وقال تحسين الياسري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ادارة النادي ارسلت إشعارا الى الاتحاد الآسيوي تطلب فيه تغيير توقيت مباراة فريق الكرة في اربيل المقررة الاثنين المقبل امام الوحدة الاماراتي، من الساعة الخامسة عصرا، إلى الرابعة".

واضاف الياسري، أن "الطلب جاء بسبب انخفاض درجات الحرارة في مدينة اربيل ، وحتى لاتؤثر الاجواء الباردة على العطاء الفني للاعبين"، مبينا أن "ادارته بانتظار رد الاتحاد الآسيوي".

يشار الى ان فرق المجموعة الاولى المؤلفة من الشرطة العراقي واستقلال طهران والوحدة الاماراتي والاهلي السعودي وبعد الجولة الاولى انتهت بتعادل الشرطة واستقلال طهران، وبنفس النتيجة كانت نهاية لقاء الوحدة والاهلي، لتتساوى الفرق الاربعة بحصيلة النقاط ولكل فريق نقطة واحدة.

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