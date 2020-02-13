اطلاق سراح الوجبة الثانية من المتظاهرين المعتقلين امس في ذي قار

2020/02/13 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، باطلاق سراح الوجبة الثانية من معتقلي التظاهرات في المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "السلطات الأمنية، اطلقت سراح الوجبة الثانية من معتقلي التظاهرات في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، ان "عميلة الافراج عن المتظاهرين المعتقلين لدى الامن في المحافظة جاءت وفق الكفالة".

وبين المصدر، ان "الاعتقالات التي شنتها قوات الامن في ذي قار، جاءت على خلفية، محاولة الاغتيال التي تعرض لها المحامي علي معارج، حيث توجه عدد من المتظاهرين لمقر قيادة الشرطة، وحدثت احتكاكات لتم اعتقال عدد من المتظاهرين".

وأضاف "كذلك قبل ايام تم اعتقال عدد من عناصر ما يعرف بـ(جهاز مكافحة الدوام)، يوم امس بعد التصعيد الذي اطلق في المحافظة، ليتم اطلاق عدد من المتظاهرين بالكفالة ايضاً".

وأشار الى ان "هناك عدد من المتظاهرين أيضا، لا زالوا لدى القوات الأمنية، لعدم انجاز اجراءات الكفالة لهم".

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وقال الحسيني، في حديث لـ (بغ

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وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " قضا

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وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد ال

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