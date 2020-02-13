2020/02/13 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس، إنهاء المرحلة الأولى من عملية أبطال العراق ضمن قيادة عمليات الجزيرة.

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