2020/02/13 | 16:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، اليوم الخميس، الوقفة الاحتجاجية في موقع جريمة اغتيال القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه قرب مطار بغداد الدولي بمناسبة مرور 40 يوما على استشهادهم.وشاركت في الوقفة جموع غفيرة من المواطنين والشخصيات السياسية والاكاديمية ووجهاء القبائل وشيوخ العشائر وعوائل الشهداء والجرحى.واستنكرت الجموع الغفيرة الجريمة الأميركية الغادرة، مستذكرين في الوقت نفسه بطولات القادة الشهداء وتضحياتهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء الوقفة الاحتجاجية في موقع جريمة اغتيال القادة الشهداء قرب مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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