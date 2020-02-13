مجمع التقريب بين المذاهب: احياء أربعينية القادة اظهر مدى تأييد القاعدة الشعبية لهم

2020/02/13 | 16:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو المجمع العالي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ جعفر علي، الخميس، أن اقامة مجالس احياء أربعينية القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه أظهر مدى تأييد القاعدة الشعبية لهم وللحشد الشعبي.وقال علي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، إن “اقامة مجالس العزاء على ارواح القادة الشهدء بمناسبة مرور

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