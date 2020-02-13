اخماد حريق اندلع باربعة بساتين في واسط “صور”

2020/02/13 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني في واسط، اليوم الخميس، اخماد اربعة بساتين شمال المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز”، نسخة منه، إن” فرق الدفاع الوطني في واسط تمكنت من اخماد حريق اندلع باربعة بساتين في ناحية جصان”.واشارت المديرية الى انها” سجلت خسائر مادية فقط”.انتهى

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