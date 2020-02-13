حكومة حسان دياب تتعهد بعدم الترشح في الانتخابات اللبنانية المقبلة (وثيقة)

2020/02/13 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تعهد رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، مع الوزيرات والوزراء في حكومته، بعدم الترشح أو دعم أي مرشح بأي شكل من الأشكال في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال بيان لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، "تعهد رئيس مجلس الوزراء د.



حسان دياب مع الوزيرات والوزراء بعدم الترشح أو دعم أي مرشح بأي شكل من الأشكال في الانتخابات النيابية المقبلة".

ونشر رئيس الحكومة حسان دياب، عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة للتعهد الذي وقعه مع الوزيرات والوزراء خلال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

​ونالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، يوم الثلاثاء الماضي، ثقة المجلس النيابي بأغلبية 63 نائبا من بين 84 حضروا الجلسة من إجمالي عدد النواب البالغ 128.

ووفقا لوسائل اعلام فقد، أتى التصويت على الثقة بعدما أنهى مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة في يوم واحد فقط، بالتزامن مع الاحتجاجات والمواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.

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