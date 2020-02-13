هكذا استفاد يوفنتوس ماديا من رونالدو

2020/02/13 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يملك نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدرة "مذهلة" على صنع النجاح "والأموال" حيثما حل، وهذا ما حصل تحديدا في يوفنتوس الإيطالي، بعد انضمام "الدون" له في 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني.

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