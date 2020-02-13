السفارة التركية ببغداد تصدر تعليمات جديدة حول تأشيرات الدخول للعراقيين

2020/02/13 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت السفارة التركية في بغداد، تعليمات جديدة بشأن منح تأشيرات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى تركيا.

ونشرت السفارة على موقعها الرسمي، وثيقة تشير الى إيقاف منح التأشيرة الالكترونية من فئة “سي”، وحصرها بـ”اللاصقة”، بدءا من الخامس عشر من شهر نيسان المقبل، وتحديد أجور الخدمة الوسيطة لكل تأشيرة دخول الكترونية بمبلغ خمسين دولارا أميركيا، والتي ستكون نافذة لمدة ثلاثين يوما، وستمنح الإذن بالبقاء في تركيا لمدة ثلاثين يوما أيضا، فيما لفتت السفارة الى استمرار منحتأشيرة الدخول اللاصقة، عبر مراكز التقديم في بغداد والبصرة وكركوك وأربيل والسليمانية.

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