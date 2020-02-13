ما حصيلة المرحلة الأولى من عملية “أبطال العراق”؟

2020/02/13 | 17:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس، انتهاء المرحلة الأولى من عملية أبطال العراق ضمن قيادة عمليات الجزيرة.وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه “بإسناد مباشر من قبل القوة الجوية وطيران الجيش والوكالات الأمنية، أنهت قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها … Readmore

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