2020/02/13 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتل الكردية : حصتنا 4 حقائب وزارية وسنصوت على حكومة علاوي مقابل مجموعة شروط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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