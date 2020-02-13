2020/02/13 | 17:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن انتهاء المرحلة الاولى من "ابطال العراق"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء المرحلة الاولى من "ابطال العراق") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء المرحلة الاولى من "ابطال العراق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).