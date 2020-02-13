حكومة علاوي المرتقبة: نجل المكلف يستعين بصديق من دبي.. ومرشحون عدة لكل حقيبة

2020/02/13 | 17:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تبدو فرصُ نجاح محمد توفيق علّاوي في تأليف كابينته الوزارية مساوية لاحتمالات فشله في ذلك.



حتى الآن ما ...

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