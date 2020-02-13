تركيا توقف التأشيرة الالكترونية للعراقيين

2020/02/13 | 17:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت السفارة التركية في بغداد، اليوم الخميس، إنهاء العمل بإصدار تأشيرة الدخول الإلكترونية من نوع (‎C)، وحصرها بالنوع اللاصق، والتي ‏تمنح لحاملي جواز السفر العمومي اعتبارا من الـ15 من نيسان المقبل.وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، "ضمن إطار منح تأشيرة الدخول الإلكترونية لغاية الـ14 من نيسان 2020، فإنه تم تحديد أجور الخدمة الوسيطة لكل تأشيرة دخول ‏إلكترونية بمبلغ قدره 50 دولارا أمريكيا".وأكدت السفارة التركية في بغداد أنه "بإمكان المواطنين العراقيين التقديم على تأشيرة الدخول من نوع‎ (C) ‎عن طريق المؤسسات التي تقدم الخدمة ‏الوسيطة لتأشيرة الدخول، والتي تم تخويلها من قبل تركيا في العراق".

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