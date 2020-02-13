مدير بلدية قضاء شنگال: نعمل على فتح طريق المؤدية إلى مخيم سردشتي على جبل شنگال

2020/02/13 | 17:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين بسبب تراكم و هطول الأمطار و استمرارها في غضون عدة أيام في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى مما أدى إلى تقطع عدد من الطرق أمام السواق و منهم طريق المؤدية إلى مخيم سردشتي الواقعة على جبل شنگال.النازحين الايزيديين في مخيم سردشتي و المواطنون في داخل المدن والقرى في …

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