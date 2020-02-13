رسمياً.. اياكس يعلن إتفاقه مع تشيلسي حول رحيل زياش

2020/02/13 | 17:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي ​أياكس الهولندي​ عبر موقعه الرسمي وحسابه في تويتر عن توصله إلى إتفاق مع نادي ​تشيلسي​ الإنكليزي لإنتقال نجمه الدولي المغربي ​حكيم زياش​ إلى صفوف البلوز.

وأشار النادي إلى أن زياش سوف يبقى مع أياكس حتّى نهاية الموسم الجاري، على أن ينتقل إلى النادي الإنكليزي في شهر تموز بشكل رسمي.

ولم يكشف أياكس عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية عدّة في وقت سابق قد لفتت إلى أن تشيلسي سيدفع 45 مليون يورو مقابل التعاقد مع النجم المغربي.

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