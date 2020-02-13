2020/02/13 | 17:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمون من الكوت ينضمون لمعتصمي ساحة النجف دعماً وتضامناً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمون من الكوت ينضمون لمعتصمي ساحة النجف دعماً وتضامناً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمون من الكوت ينضمون لمعتصمي ساحة النجف دعماً وتضامناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).