وزير الدفاع الاميركي: اتفقنا مع الناتو على توسيع العمليات في العراق

2020/02/13 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، اليوم الخميس، اتفاق وزارته مع تحالف الناتو على العمل...





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