الكشف عن حقيقة وضع ’’فيتو’’ شيعي يمنع تسمية الفريقين الساعدي والاسدي لوزارات حكومة علاوي الامنية

2020/02/13 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الخميس (13 شباط 2020)، وجود أي "فيتو" م...





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