إيرباص تعلن خسارتها 1,36 مليار يورو لعام 2019

2020/02/13 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات ، اليوم الخميس، تسجيل صافي خسائر سنوية صافية تقدر بقيمة 1,36 مليار يورو في العام الماضي، نتيجة قضايا فساد وأعباء اقتصادية.وذكر بيان للشركة ان “الخسائر تأتي بعد سلسلة غرامات تقدر بـ 3,6 مليار يورو في قضية فساد وأعباء جديدة قدرت بحوالي 1,2 مليار لبرنامج […]

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