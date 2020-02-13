2020/02/13 | 17:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب محافظ صلاح الدين عمار البلداوي، الخميس، أن القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه قدموا تضحيات كبيرة لتحرير المحافظة وكافة مدن العراق، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية ستواصل مسيرتهم بالبناء والاعمار.وقال البلداوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، إن “القادة الشهداء قدموا تضحيات كبيرة لتحرير العراق ومحافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب محافظ صلاح الدين: القادة الشهداء قدموا تضحيات كبيرة وسنواصل مسيرتهم بالبناء والاعمار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ صلاح الدين: القادة الشهداء قدموا تضحيات كبيرة وسنواصل مسيرتهم بالبناء والاعمار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب محافظ صلاح الدين: القادة الشهداء قدموا تضحيات كبيرة وسنواصل مسيرتهم بالبناء والاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).