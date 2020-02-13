الدفاع تضع خطة لتأمين صحراء الأنبار

2020/02/13 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، وضع خطة أمنية لتأمين صحراء الأنبار من عصابات داعش الأرهابية.

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