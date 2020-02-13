مدير البلديةشنگال: نعمل على فتح الطرق المؤدية إلى مخيم سردشتي

2020/02/13 | 17:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين بسبب تراكم وهطول الثلوج واستمرارها لعدة أيام في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى مما أدى ذلك إلى قطع عدد من الطرق ومنهم الطريق المؤدي إلى مخيم سردشتي الواقعة على جبل شنگال.النازحين الايزيديين في مخيم سردشتي والمواطنين في داخل المدن والقرى في شنگال كانوا يعانون من قطع الطرق في …

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