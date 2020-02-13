نائب عن الصادقون يزف بشرى للمعلمين والمدرسين الجدد

2020/02/13 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد زف النائب عن كتلة الصادقون النيابية في محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الخميس، بشرى الى المعلمين والمدرسين الجدد بصرف رواتبهم بعد استحصال الموافقات من وزارة المالية “.وقال التميمي في بيان صحفي تلقته “العهد نيوز” ان” استحصلنا على كافة الموافقات الاصولية من وزارة المالية لصرف رواتب المعلمين والمدرسين الجدد بعد متابعات مستمرة […]

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