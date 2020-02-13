2020/02/13 | 17:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة صور للوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها جموع غفيرة قرب موقع جريمة اغتيال القادة الشهداء قرب مطار بغداد الدولي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الوقفة الاحتجاجية قرب مطار بغداد تنديداً بجريمة اغتيال القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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