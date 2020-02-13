الشيخ حسن: العراق ينعم بالأمن والنصر بفضل القادة الشهداء

2020/02/13 | 17:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ عباس أحمد حسن أحد رجال الدين في محافظة صلاح الدين، الخميس، أن العراق ينعم بالأمن والاستقرار والنصر بفضل دماء القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه، مشيرا إلى أن الشهيد المهندس كان قائدا وفيا للعراق.وقال حسن في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، إن “القادة الشهداء الذين روت

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