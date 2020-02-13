أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليابان

2020/02/13 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، أن بلاده شهدت اليوم الخميس أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.وأعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن امرأة في الثمانين من عمرها تعيش في ولاية كاناغاوا المجاورة لطوكيو توفيت بسبب إصابتها بهذا الفيروس.كما سبق للسلطات اليابانية وأعلنت مؤخرا عن تسجيل أول وفاة بين […]

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