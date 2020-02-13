قاد سيارته بقدميه.. فجاءه الحكم

2020/02/13 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيقوسيا-(أ ف ب) – حكم على قبرصي نشر تسجيلا مصورا يظهره وهو يقود حافلة بقدميه على طريق سريع في الجزيرة، الخميس بالسجن أربعين يوما بعدما أقر بذنبه بتهمة “القيادة المتهورة”، على ما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.وأقر السائق البالغ 43 عاما بأنه نشر بنفسه التسجيل المصور على وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه كان يقود […]

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