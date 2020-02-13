مصدر: تم تسجيل 18 حالة وفاة جراء انفجار الالغام خلال الشهرين الماضيين في البصرة

2020/02/13 | 18:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تسجيل (١٨) حالة وفاة جراء انفجار الألغام والمخلفات الحربية خلال الشهرين الماضيين في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس" إن "إحصائيات الفرق الفنية التي تعمل مع المركز الإقليمي لشؤون الألغام في محافظة البصرة، إعلنت عن تسجيل (١٨) حالة وفاة جراء انفجار الألغام في محافظة البصرة خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف، أن "المساحات الملوثة بالمقذوفات غير المنفلقة، بلغت أكثر من مليار متر مريع، موزعة في مناطق شمال وشرق المحافظة".

وأفاد، أن "العمل مستمر في منطقة الرميلة من قبل المنظمات الإنسانية، لغرض رفع المقذوفات والقنابل العنقودية غير المنفلقة".

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