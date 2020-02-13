نائب يعلن استحصال موافقة التربية على صرف رواتب المعلمين والمدرسين الجدد

2020/02/13 | 18:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد التميمي، اليوم الخميس، عن موافقة وزارة المالية على صرف رواتب المعلمين والمدرسين الجدد.

وقال التميمي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "استحصلنا على كافة الموافقات الاصولية من وزارة المالية لصرف رواتب المعلمين والمدرسين الجدد بعد متابعات مستمرة وشبه يومية".

واضاف ان "الموافقات التي تم الاستحصال عليها صرف المستحقات المالية للتعيينات الجديده للأشهر تشرين الأول - تشرين الثاني - كانون الأول من عام 2019"، مبينا "اضافة الى صرف المستحقات المالية للتعيينات الجديدة للأشهر كانون الثاني وشباط لعام 2020".

واكد "كما استحصلنا الموافقة على تأمين الغطاء المالي لرواتب التعيينات الجديدة وبشكل مستمر للأشهر اللاحقة".

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