الليلة .. ملعب

2020/02/13 | 18:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةيلتقي فريق يوفنتوس مساء اليوم الخميس بمضيفه ميلان على ملعب "سان سيرو"،في ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا.وكان يوفنتوس قد تأهل لدور نصف النهائي لمواجهة ميلان بعد انتصاره على روما بثلاثة أهداف لهدف، بينما فاز الروسونيري على تورينو في دور ربع النهائي بأربعة أهداف لهدفين بعد الاحتكام للوقت الإضافي.ويدخل ماوريسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس اللقاء، وهدفه هو تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من التأهل لنهائي كأس إيطاليا.وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم ضد ميلان، حيث سيدفع ساري بتشكيلته الأساسية من أجل الفوز خارج ملعبه.وأشارت الصحيفة أن ماوريسيو ساري سيدفع بالثنائي كريستيانو رونالدو وديبالا في خط الهجوم، وسيتواجد الأرجنتيني جونزالو هيجواين على مقاعد البدلاءبينما سيلعب بأربعة لاعبين في خط الوسط وهم "ماتويدي، بيانيتش، آرون رامسي، بنتاكور".

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