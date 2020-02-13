العبادي: حكومة عبد المهدي ملزمة باعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين

2020/02/13 | 18:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب عن تحالف سائرون، اسعد عبد السادة العبادي، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء المستقبل، عادل عبد المهدي ملزمة بإعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين.وقال عبد السادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" إن "حكومة عبد المهدي ما تزال تمتلك الصلاحيات الامنية للكشف والتحقيق بمقتل المتظاهرين، التي جرت خلال الاسابيع الماضية".واضاف أن "سائرون اجرت خلال الايام الماضية سلسلة لقاءات موسعة وهامة مع وزير الدفاع والقيادات الامنية من اجل الدفع باتجاه تلك المؤسسات بأخذ دورها لحماية الشعب والوطن"، لافتا الى أن "عبد المهدي يتحمل تداعيات اي تأخير في اعلان نتائج التحقيقات بقتل المتظاهرين".

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